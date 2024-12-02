شكرا لقرائتكم خبر عن حملة وطنية لحماية محطات الرصد الزلزالي في المملكة من التخريب والان نبدء بالتفاصيل

" أمنها_مسؤوليتنا"، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية محطات الرصد الزلزالي الوطنية من التخريب والعبث.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الهيئة للحفاظ على سلامة هذه المحطات الحيوية، التي تُعدّ ركيزة أساسية لحماية الأرواح والممتلكات ودعم التنمية المستدامة .

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة، طارق أباالخيل، أن محطات الرصد الزلزالي المنتشرة في مختلف مناطق المملكة تلعب دوراً محورياً في توفير بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة تساهم في التخطيط السليم والوقاية من الكوارث الطبيعية.

وأضاف أن هذه المحطات تدعم الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال والمشاريع المختلفة من خلال تقديم معلومات تسهم في تعزيز السلامة العامة .

مخاطر الكوارث الطبيعية وأشار أباالخيل إلى أن الحملة تسعى إلى تعزيز التعاون بين جميع قطاعات الدولة وأفراد المجتمع لحماية هذه المحطات من أي عبث أو سرقة، كما تسلط الضوء على دور المحطات في تقليل مخاطر الكوارث الطبيعية والحد من أضرارها، ما يجعل الحفاظ عليها مسؤولية وطنية مشتركة .

وفي ختام حديثه، دعا الجميع إلى التكاتف لحماية هذه الممتلكات الحيوية، مؤكداً أن سلامة محطات الرصد الزلزالي ليست مسؤولية الهيئة وحدها، بل هي واجب وطني يتطلب مشاركة الجميع لضمان سلامة المجتمع وحمايته من المخاطر . الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن إطلاق حملة توعوية استراتيجية تحت شعارأمنها_مسؤوليتنا"، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية محطات الرصد الزلزالي الوطنية من التخريب والعبث.وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الهيئة للحفاظ على سلامة هذه المحطات الحيوية، التي تُعدّ ركيزة أساسية لحماية الأرواح والممتلكات ودعم التنمية المستدامةوأكد المتحدث الرسمي للهيئة، طارق أباالخيل، أن محطات الرصد الزلزالي المنتشرة في مختلف مناطق المملكة تلعب دوراً محورياً في توفير بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة تساهم في التخطيط السليم والوقاية من الكوارث الطبيعية.وأضاف أن هذه المحطات تدعم الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال والمشاريع المختلفة من خلال تقديم معلومات تسهم في تعزيز السلامة العامةوأشار أباالخيل إلى أن الحملة تسعى إلى تعزيز التعاون بين جميع قطاعات الدولة وأفراد المجتمع لحماية هذه المحطات من أي عبث أو سرقة، كما تسلط الضوء على دور المحطات في تقليل مخاطر الكوارث الطبيعية والحد من أضرارها، ما يجعل الحفاظ عليها مسؤولية وطنية مشتركةوفي ختام حديثه، دعا الجميع إلى التكاتف لحماية هذه الممتلكات الحيوية، مؤكداً أن سلامة محطات الرصد الزلزالي ليست مسؤولية الهيئة وحدها، بل هي واجب وطني يتطلب مشاركة الجميع لضمان سلامة المجتمع وحمايته من المخاطر