شكرا لمتابعة خبر عن العرضة السعودية تزين فعاليات كأس العالم للمؤسسات كوب 16 بالرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زينت العرضة السعودية فعاليات كأس العالم للمؤسسات “كوب 16” المقامة في الرياض.

و أبهرت العرضة جمهور الحدث بروحها التراثية وحركاتها الفلكلورية التي تعكس أصالة وثقافة المملكة، مما أضاف لمسة مميزة لهذا الحدث الدولي الهام.

وقد شهد الحفل الذي تخلله العديد من الأنشطة الفنية والثقافية، حضور عدد كبير من الزوار والمشاركين من مختلف أنحاء العالم.

وبدأت فعاليات العرضة السعودية في أجواء حماسية حيث قام مجموعة من الشباب السعوديين بأداء الرقصات التقليدية على إيقاع الطبول، ليضفيوا لمسات فنية تُعبر عن الفخر الوطني والهوية السعودية.