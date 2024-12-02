شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن قطار الرياض.. من يحق لهم خصم الـ 50%؟ والان نبدء بالتفاصيل

تطبيق درب

تذاكر قطار الرياض

طلاب التعليم العام من 6 إلى 18 سنة.

طلاب الجامعة وكبار السن 60 سنة وما فوق.

ذوي الاحتياجات الخاصة "مع مرافق واحد".

مرضى السرطان مع مرافق واحد.

ذوي الشهداء من الدرجة الأولى مع تقديم المستندات المطلوبة.

الدمام - شريف احمد - انطلقت رحلات قطار الرياض، وشهدت محطاته توافدًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين الذين حرصوا على خوض التجربة بأنفسهم.ودُشنت أولى مراحل المشروع عبر ثلاثة مساراتٍ رئيسة، بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة في هذا المشروع الكبير الذي يعد أحد أهم ثمار رؤية المملكة 2030.ويتساءل الكثيرون عن معلومات وتفاصيل رحلات القطار وكل ما يتعلق بالتذاكر وغيره، إذ أوضح "Riyadhbus" أبرز 5 أسئلة عن قطار الرياض وهي كالآتي:يمكن للأطفال أقل من 6 سنوات ركوب القطار مجانًا ولكن يجب أن يكونوا برفقة شخص بالغ.من أي ماكينة بيع التذاكر (TVM) أو منفذ بيع التذاكر في جميع محطات القطار أو من خلال تطبيق درب، وباستخدام البطاقة المصرفية أو "آبل باي" أو "مدى باي" لتسجيل الدخول والخروج عند بوابات القطار.هناك خصم 50% لهذه الفئات على جميع أسعار التذاكر عند الإصدار الأول لبطاقة درب شخصية:نعم، الدرجة العادية: 4 ريالاتالدرجة الأولى: 10 ريالات، ولكن خلال ساعات الذروة لا يمكن ضمان مقعد في مقصورة الدرجة الأولى.يوميًا من الساعة 6 صباحاً حتى 12 منتصف الليل.