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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن قطار الرياض.. من يحق لهم خصم الـ 50%؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلقت رحلات قطار الرياض، وشهدت محطاته توافدًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين الذين حرصوا على خوض التجربة بأنفسهم.
ودُشنت أولى مراحل المشروع عبر ثلاثة مساراتٍ رئيسة، بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة في هذا المشروع الكبير الذي يعد أحد أهم ثمار رؤية المملكة 2030.
ويتساءل الكثيرون عن معلومات وتفاصيل رحلات القطار وكل ما يتعلق بالتذاكر وغيره، إذ أوضح "Riyadhbus" أبرز 5 أسئلة عن قطار الرياض وهي كالآتي:
يمكن للأطفال أقل من 6 سنوات ركوب القطار مجانًا ولكن يجب أن يكونوا برفقة شخص بالغ.
أين يمكنني شراء تذكرتي؟
من أي ماكينة بيع التذاكر (TVM) أو منفذ بيع التذاكر في جميع محطات القطار أو من خلال تطبيق درب، وباستخدام البطاقة المصرفية أو "آبل باي" أو "مدى باي" لتسجيل الدخول والخروج عند بوابات القطار.
هناك خصم 50% لهذه الفئات على جميع أسعار التذاكر عند الإصدار الأول لبطاقة درب شخصية:
هل هناك فئات مختلفة مثل درجة الأعمال؟
نعم، الدرجة العادية: 4 ريالات
الدرجة الأولى: 10 ريالات، ولكن خلال ساعات الذروة لا يمكن ضمان مقعد في مقصورة الدرجة الأولى.
ما هي ساعات عمل قطار الرياض؟
يوميًا من الساعة 6 صباحاً حتى 12 منتصف الليل.
ودُشنت أولى مراحل المشروع عبر ثلاثة مساراتٍ رئيسة، بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة في هذا المشروع الكبير الذي يعد أحد أهم ثمار رؤية المملكة 2030.
ويتساءل الكثيرون عن معلومات وتفاصيل رحلات القطار وكل ما يتعلق بالتذاكر وغيره، إذ أوضح "Riyadhbus" أبرز 5 أسئلة عن قطار الرياض وهي كالآتي:
تطبيق دربهل يحتاج الأطفال إلى تذكرة؟
يمكن للأطفال أقل من 6 سنوات ركوب القطار مجانًا ولكن يجب أن يكونوا برفقة شخص بالغ.
أين يمكنني شراء تذكرتي؟
من أي ماكينة بيع التذاكر (TVM) أو منفذ بيع التذاكر في جميع محطات القطار أو من خلال تطبيق درب، وباستخدام البطاقة المصرفية أو "آبل باي" أو "مدى باي" لتسجيل الدخول والخروج عند بوابات القطار.
تذاكر قطار الرياضمن هم الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على خصم أو امتيازات؟
هناك خصم 50% لهذه الفئات على جميع أسعار التذاكر عند الإصدار الأول لبطاقة درب شخصية:
- طلاب التعليم العام من 6 إلى 18 سنة.
- طلاب الجامعة وكبار السن 60 سنة وما فوق.
- ذوي الاحتياجات الخاصة "مع مرافق واحد".
- مرضى السرطان مع مرافق واحد.
- ذوي الشهداء من الدرجة الأولى مع تقديم المستندات المطلوبة.
هل هناك فئات مختلفة مثل درجة الأعمال؟
نعم، الدرجة العادية: 4 ريالات
الدرجة الأولى: 10 ريالات، ولكن خلال ساعات الذروة لا يمكن ضمان مقعد في مقصورة الدرجة الأولى.
ما هي ساعات عمل قطار الرياض؟
يوميًا من الساعة 6 صباحاً حتى 12 منتصف الليل.