شكرا لقرائتكم خبر عن شيكودي جبريل يقود هجوم بتروجت أمام فاركو في الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عيد، المدير الفنى لفريق بتروجت، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة فاركو بعد قليل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري nile.
وجاء تشكيل بتروجت لمواجهة فاركو كالتالي:
حراسة المرمى: عمر صلاح
الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، رشاد المتولي، حامد حمدان
الوسط: أحمد رضا، أحمد بحبح، توفيق محمد، بدر موسى
الهجوم: إسماعيل بامبا، شيكودي جبريل
والبدلاء: زياد فرج، عبدالله محمود، أحمد غنيم، محمد علي عكاشة، إسلام هشام، خالد أبو زيادة، مصطفى الجمل، محمد دودو، محمد خليفة.
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