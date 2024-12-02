شكرا لقرائتكم خبر عن شيكودي جبريل يقود هجوم بتروجت أمام فاركو في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عيد، المدير الفنى لفريق بتروجت، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة فاركو بعد قليل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري nile.

وجاء تشكيل بتروجت لمواجهة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، رشاد المتولي، حامد حمدان

الوسط: أحمد رضا، أحمد بحبح، توفيق محمد، بدر موسى

الهجوم: إسماعيل بامبا، شيكودي جبريل

والبدلاء: زياد فرج، عبدالله محمود، أحمد غنيم، محمد علي عكاشة، إسلام هشام، خالد أبو زيادة، مصطفى الجمل، محمد دودو، محمد خليفة.