شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصطحب "شيف" فى رحلة جنوب أفريقيا ووفد أحمر يسبق البعثة والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على اصطحاب الشيف محمد فرحات فى رحلته إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بيراتس بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يسبق الثنائي سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة وسمير عدلي مدير إدارة العلاقات الخارجية بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا من أجل الاطمئنان على ترتيبات البعثة، ومعاينة فندق الإقامة وملاعب التدريب ووائل النقل التي سيستخدمها الفريق في تحركاته الداخلية بجوهانسبرج.

ويحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.