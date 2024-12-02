شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحجز 13 مقعداً فى دور الـ16 ببطولة هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

حجز نجوم الفراعنة 13 مقعداً في دور الـ 16 ببطولة بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تقام بنادي هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في التمهيدي كالتالي:

ـ فوز طارق مؤمن على راميت تاندون بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 11-9, 11-6, 11-4.

ـ فوز فارس الدسوقي على نيكولاس مولر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-5, 11-2.

ـ فوز نوران جوهر على لوسي تورمل بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-5, 11-7.

ـ فوز سنا إبراهيم على تسز وينج تونج بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-6, 11-7.

ـ فوز هانيا الحمامي على هنا رمضان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-4, 13-11.

ـ فوز مصطفى عسل على ليونيل كاردينس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-5, 11-6.

ـ فوز علي فرج على هنري ليونج بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-7, 11-5, 11-4.

ـ فوز روان العربي على كا يي لي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-8, 11-4.

ـ فوز محمد زكريا على تيموثي براونيل بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-9, 5-11, 11-9.

ـ فوز مازن هشام على جريج لوبان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 13-11, 11-9.

ـ فوز نور الشربيني على زينة ميقيوي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-4, 11-9.

ـ فوز يوسف إبراهيم على أليكس ليو بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-6, 12-10, 11-8.

ـ فوز كريم عبد الجواد على رفائيل كاندرا بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 8-11, 11-3.

ـ هزيمة محمد الشربيني أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-0، بعد انسحابه من المباراة بسبب الإصابة.

ـ هزيمة فيروز أبو الخبر أمام سيفا سينجاري سوبرامانيام بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 9-11, 12-10, 9-11, 11-5.

ـ هزيمة نور أبو المكارم أمام هولي نوتون بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 9-11, 16-14.