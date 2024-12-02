شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحجز 13 مقعداً فى دور الـ16 ببطولة هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 02 ديسمبر 2024 03:33 م
حجز نجوم الفراعنة 13 مقعداً في دور الـ 16 ببطولة بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تقام بنادي هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.وجاءت نتائج المصريين في التمهيدي كالتالي:
ـ فوز طارق مؤمن على راميت تاندون بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 11-9, 11-6, 11-4.
ـ فوز فارس الدسوقي على نيكولاس مولر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-5, 11-2.
ـ فوز نوران جوهر على لوسي تورمل بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-5, 11-7.
ـ فوز سنا إبراهيم على تسز وينج تونج بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-6, 11-7.
ـ فوز هانيا الحمامي على هنا رمضان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-4, 13-11.
ـ فوز مصطفى عسل على ليونيل كاردينس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-5, 11-6.
ـ فوز علي فرج على هنري ليونج بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-7, 11-5, 11-4.
ـ فوز روان العربي على كا يي لي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-8, 11-4.
ـ فوز محمد زكريا على تيموثي براونيل بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-9, 5-11, 11-9.
ـ فوز مازن هشام على جريج لوبان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 13-11, 11-9.
ـ فوز نور الشربيني على زينة ميقيوي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-4, 11-9.
ـ فوز يوسف إبراهيم على أليكس ليو بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-6, 12-10, 11-8.
ـ فوز كريم عبد الجواد على رفائيل كاندرا بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 8-11, 11-3.
ـ هزيمة محمد الشربيني أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-0، بعد انسحابه من المباراة بسبب الإصابة.
ـ هزيمة فيروز أبو الخبر أمام سيفا سينجاري سوبرامانيام بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 9-11, 12-10, 9-11, 11-5.
ـ هزيمة نور أبو المكارم أمام هولي نوتون بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 9-11, 16-14.
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