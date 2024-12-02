شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك وغزل المحلة فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق غزل المحلة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، ويبحث الفريقان عن حصد ثلاث نقاط ثمينة لتحسين أوضاعه بجدول المسابقة، ونرصد كل ما تريد معرفته عن المباراة فى الأسطر التالية..

س: ما هو موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة؟

ج: مباراة الزمالك وغزل المحلة تقام في الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

س: ما هو مشوار الزمالك وغزل المحلة في الدوري؟

ج: استهل نادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري بالموسم الجاري بالفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز على سموحة بثنائية نظيفة، قبل أن يخسر الجولة الماضية أمام المصري بهدف نظيف، فيما استهل فريق غزل المحلة مشواره في المسابقة بالتعادل سلبياً أمام الإسماعيلي، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيراً الفوز على الجونة بهدف نظيف في الجولة الماضية.

س: ما هى غيابات الزمالك أمام غزل المحلة؟

ج: الزمالك يدخل مباراة غزل المحلة وسط عدة غيابات مؤثرة، أبرزها ناصر ماهر الذى مازال يواصل التأهيل من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما تضاءلت فرص التونسى حمزة المثلوثى من اللحاق بالمباراة بسبب الكدمة التي تعرض لها في الأضلع، كما يواصل محمود شيكابالا التأهيل من إصابة مزق العضلة الخلفية، كما استعاد الزمالك محمود حمدى الونش بعد غياب طويل، واطمأن الجهاز الفني على جاهيزة المدافع، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة قريباً من التشكيل الذى خاض به مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية الأفريقي.

س: هل فريق غزل المحلة مكتمل الصفوف؟

ج: يدخل غزل المحلة مباراة اليوم مكتمل الصفوف، وحرص مسؤولو النادي على تحفيز لاعبي الفريق قبل مواجهة الزمالك، بصرف مكافآت مادية للاعبين بعد الفوز على الجونة خارج الديار، كما فتح مسؤولو النادي تدريبات الفريق للجماهير لتحفيزهم قبل اللقاء المرتقب، واجتمع أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة باللاعبين، في جلسة خاصة، طالبهم خلالها ببذل أقصى جهد للخروج بنتيجة إيجابية من المباراة وإسعاد الجماهير، واستغلال عاملي الأرض والجمهور.

س: ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري، في وجود باقة من كبار المحللين.

س: وما هو تاريخ مواجهات الزمالك والمحلة؟

ج: الزمالك واجه غزل المحلة في 116 مباراة بمختلف المسابقات قبل لقاء الليلة ، فاز الزمالك في 71 مباراة، وتعادل في 28 مباراة، وخسر في 17 مباراة، سجل الزمالك 179 هدفًا فى شباك غزل المحلة، واستقبل 71 هدفًا ، وأول مواجهة جمعت الفريقين في الدوري كانت فى 7 سبتمبر 1956 وفاز الزمالك بنتيجة 5 – 2.

مباراة الليلة تحمل الرقم 100 بين الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز، الزمالك حقق 60 انتصارًا على المحلة في الدوري، وخسر 14 مباراة، وحسم التعادل 25 مواجهة.

س: وما هو أكبر انتصار فى تاريخ مواجهات الزمالك والمحلة؟

ج: أكبر انتصار حققه الزمالك على غزل المحلة كان بنتيجة 6 – 1 وتكرر مرتين في 1957 و2011، والزمالك هو من حسم آخر مواجهة جمعته بغزل المحلة بهدفين نظيفين في يونيو 2023.