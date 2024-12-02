شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة بيراميدز فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

محمود جاد في حراسة المرمى

خط الظهر: كريم العراقى ، باهر المحمدى ، محمد هاشم ، عمرو سعداوى

خط الوسط: محمود حمادة ، محمد مخلوف، محمد الشامى ، ميدو جابر ، سمير فكرى

الهجوم: صلاح محسن

عقد علي ماهر ، المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، قبل اللقاء المرتقب أمام بيراميدز في الجولة الرابعة بالدوري، والمقرر إقامته فى الخامسة مساءً باستاد السويس الجديد.

وطالب علي ماهر لاعبي بالفوز في اللقاء المرتقب للصعود إلى قمة مسابقة الدوري، خاصة بعد تعثر الأهلي بالتعادل السلبي أمام البنك الأهلي ضمن مباريات ذات الجولة، وهو ما يتيح الفرصة للفائز من مواجهة المصري وبيراميدز للصعود إلى قمة جدول الترتيب.

ويعتبر فريق المصري تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، صاحب أقوى خط دفاع في مسابقة الدوري حتى الآن، حيث لم تهتز شباكه خلال الجولات الثلاثة الماضية بأي أهداف.

واستهل المصري مشواره في بطولة الدوري بالفوز على طلائع الجيش 2-0، ثم التعادل 0-0 مع الجونة، قبل أن يفوز في الجولة الثالثة على الجونة 1-0.