شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للتأمين»: تعيين عضو في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية للتأمين تعيين سامي موسى الحلبي عضوا في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة لإتمام الدورة الحالية والتي تنتهي في 25-04-2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن سامي موسى الحلبي من الكوادر الوطنية الادارية المؤهلة حيث حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في 1990م وحصل على الماجستير في الهندسة الميكانيكة من جامعة ستانفورد الأمريكية في 1992م. ويتمتع بخبرات إدارية ممتدة لأكثر من 30 سنة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن سامي موسى الحلبي من الكوادر الوطنية الادارية المؤهلة حيث حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في 1990م وحصل على الماجستير في الهندسة الميكانيكة من جامعة ستانفورد الأمريكية في 1992م. ويتمتع بخبرات إدارية ممتدة لأكثر من 30 سنة.