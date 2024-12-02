شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا بدأت مصر إجراءات الحج بالموسم الجديد في وقت مبكر هذا العام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الوزارات والجهات المنظمة لرحلات الحج للمصريين سواء في حج القرعة والذي تنظمه وزارة الداخلية أو حج التضامن الذي تنظمه وزارة التضامن أو الحج السياحي والذي تشرف عليه وزارة السياحة والآثار، في إجراءات الموسم الجديد في وقت مبكر هذا العام، حيث أجريت عمليات تسجيل المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام، وأجريت القرعة وأعلنت النتيجة في بعض منها، فلماذا تم البدء في وقت مبكر هذا العام؟

يقول وليد خليل، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في تصريحاته ل"الخليج 365"، إنه بالنسبة للحج السياحي فإن إصدار وزارة السياحة والآثار الضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج المقبل، في وقت مبكر، وبدء تلقي طلبات المواطنين وقبل بدء موسم الحج بفترة كبيرة يعطى فرصة أكبر لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

أضاف، الهدف من ذلك هو العمل على تلافي أية سلبيات حدثت خلال المواسم السابقة، حيث صدرت الضوابط في وقت مبكر وبدأنا كافة الإجراءات الخاصة بحجز الأراضي المخصصة للمصريين في مشاعر الحج، سواء في عرفات ومنى، والإجراءات الخاصة بالشركات المقدمة للخدمات للحجاج المصريين وغيرها.



أوضح أن من أهم ما يميز الضوابط هذا العام هو الحفاظ على أسعار برامج الحج السياحي، حيث تتقارب مع أسعار العام الماضي، رغم ارتفاع جودة الخدمات التي سيتم تقديمها في الموسم الجديد للحجاج المصريين، أسعار الموسم الجديد فيما يتعلق بالحج الخمس نجوم زادت فقط بشكل بسيط، لكن باقي البرامج تعد كما هي مثل العام السابق، كما أن أهم مميزات هذا العام هو تنوع برامج الحج السياحي، حيث روعي فيها تنوع الشرائح المجتمعية وتشمل هذه المستويات تقسيمات متنوعة لفئات الخمس نجوم (مستوى أ - ب)، والاقتصادي (مستوى أ – ب -ج)، والبري (مستوى أ – ب -ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.