شكرا لقرائتكم خبر عن 233 مليون دولار زيادة بصادرات مصر من السلع الغذائية خلال 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

حققت الصادرات المصرية من السلع الغذائية ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغ صافى الزيادة نحو 233 مليون و864 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز، إن القيمة الإجمالية لصادرات السلع الغذائية سجلت نحو 3 مليارات و373 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، بينما كانت نحو 3 مليارات و139 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023.

وأرجعت بيانات الجهاز الزيادة المحققة إلى ارتفاع صادرات عدد من السلع من بينها صادرات عصير البرتقال، والتي بلغت قيمتها نحو 90 مليون و506 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، مقابل 33 مليون و936 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 56 مليون و570 ألف دولار، يليها صادرات الزيتون وبلغت قيمتها نحو 68 مليون و935 ألف دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 40 مليون و732 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 28 مليون و203 ألف دولار.

وتضمنت قائمة السلع الأعلى تصديرا أيضا، خضر وفواكه أثمار قشرية وبلغت قيمة صادراتها نحو 76 مليون و565 ألف دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 60 مليون و958 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 15 مليون و607 ألف دولار.