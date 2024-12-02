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الخليج اليوم .. محمد بن زايد: نواصل الدرب لتبقى الإمارات متقدمة وملهمة على الدوام

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، أن الإمارات تواصل الدرب لتبقى متقدمة وملهمة على الدوام بأبنائها وبناتها الذين يملؤهم حب الوطن والانتماء إليه والاستعداد للدفاع عنه وحماية مكتسباته.

 

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة" إكس": "ونحن نحتفي بمرور 10 سنوات على انطلاق برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، نواصل الدرب لتبقى الإمارات متقدمة وملهمة على الدوام بأبنائها وبناتها الذين يملؤهم حب الوطن والانتماء إليه والاستعداد للدفاع عنه وحماية مكتسباته".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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