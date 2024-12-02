أنت مختلف أوي.. زوجة رامي جمال تدعمه بعد نجاح آخر أغانيه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:20 مساءً - حرصت السيدة ناريمان على دعم زوجها الفنان رامي جمال، وذلك بعد النجاح الذي حققه بعد طرح أحدث أغانيه "نومي مخاصمني" خلال الفترة الماضية، واستعداده لطرح أغنية "ولا بفتكرك"، اليوم الاثنين الموافق 2 من ديسمبر.

زوجة رامي جمال: فخورة بيك

وجهتزوجة رامي جمال رسالة له بسب النجاح الذي حققه بعد طرح أحدث أغانيه خلال الفترة الماضية، ونشرت عدداً من الصور التي تجمعهما، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام". وعلقت على الصور قائلة: "فخورة بيك وبكل خطوة بتخطيها ناحية الحلم اللي بدأناه وبنحلمه سوا، وفخورة وأنا كل يوم شيفاك بتقرب منه، وشايفة أد إيه بتتعب، وشايفة أد إيه أنت مختلف". وأكملت: "أنت مختلف أوي يامختلف في فنك ورقيك وقلبك اللي كل يوم وكل ما بشوف بتأكد إن مفيش أبيض منه في الزمن دا بقى فيه مش موجود. ربنا يديلك على أد قلبك الأبيض، ويبعد عنك كل شر وكل حب مزيف".

ليرد عليها رامي جمال من خلال تعليق على منشورها قائلًا: "روح قلبي وشريكتي ومراتي وصاحبتي وبنتي ومكسبي من الدنيا، ربنا يحفظك ليا".

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أغنية "نومي مخاصمني"

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رامي جمال يوجه رسالة شكر لصُنَّاع الألبوم

الجدير بالذكر أن خلال الأيام الماضية طرح الفنان، أحدث أغانيه بعنوان: "نومي مخاصمني"، كلمات فليبينو، ألحان محمد حمزة، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل، تصميم وإخراج الفيديو ريان الفايز.كانقد حرص على توجيه الشكر لكل من تعاون معه في الألبوم الجديد، حيث بعث لهم برسالة عبر صفحته على الـ"فيسبوك"، قائلاً: "شكراً لكل الصُنَّاع العباقرة الموجودين لجمال فنهم وحبهم، وأنا دايماً بشوف الحب في العمل لا يقل أهمية عن جودة الفن، ودي نعمة ربنا رازقني بيها من أول يوم شغل. شكراً لشركتي الغالية، وشكراً لإدارة أعمالي وتيم السوشيال ميديا، وأهلي وزوجتي. وإن شاء الله قريب جداً هنسمع الألبوم سوا".

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