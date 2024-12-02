إليكم تفاصيل تواجد إليسا وحماقي وتامر عاشور بنادي الجلف بالرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:20 مساءً - تتواجد كلٌ من الفنانة إليسا ومحمد حماقي وتامر عاشور في الرياض للمشاركة في البطولة السعودية الدولية في نادي الرياض للجولف بالبطولة الأقوى التي ستجمع الجولف والموسيقى وأكثر في مكانٍ واحدٍ من 4 وإلى 7 ديسمبر 2024، بمشاركة نخبة من نجوم الجولف العالميين.

ونشر حساب جولف السعودية عن تواجد هؤلاء الفنانين وكتب: "3 أيام متبقية على البطولة الأقوى التي ستجمع الجولف والموسيقى وأكثر في مكان واحد! من4 - 7 ديسمبر".

البطولة السعودية الدولية في نادي الرياض للجولف

تشهد بطولة السعودية الدولية للجولف، مشاركة خمسة من أبرز لاعبي الجولف في المملكة في البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر في نادي الرياض للجولف، حيث سيخوض المنافسات كل من عثمان الملا، فيصل سلهب، سعودالشريف، خالد عطية، وشيرجوالكردي، وسيتنافس لاعبو الجولف السعوديون مع نخبة من نجوم العالم، مثل بوبا واتسون، سيرجيو غارسيا، داستن جونسون، تايريل هاتون، تشارلز شوارتزل، ولويس أوستويزن.

وتجمع هذه الفعالية الجولف والموسيقى في مكانٍ واحدٍ وسيشارك كلٌ من الفنانه إليسا، الفنان محمد حماقي والفنان تامر عاشور في الحدث.

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