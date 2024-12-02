شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و135 مليون دولار زيادة بصادرات مصر من المواد الخام خلال 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور صادرات مصر من السلع تامة الصنع خلال الفترة من شهر يناير وحتى أغسطس الماضي، والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا نتيجة زيادة صادرات مجموعة من السلع.

وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالي الصادرات المصرية من المواد الخام بلغت نحو 15 مليار و453 مليون دولار خلال الـ8 الأولى من العام الجاري، بينما كانت نحو 14 مليار و318 مليون دولار في الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو مليار و135 مليون دولار.

وتشير البيانات إلى أن قائمة السلع التي ساهمت في زيادة صادرات مصر من المواد الخام ضمت صادرات العجائن ومحضرات غذائية وبلغت قيمة صادراتها نحو مليار و185 مليون دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 922 مليون و724 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 262 مليون و496 ألف دولار، يليها صادرات الملابس الجاهزة والتي بلغت نحو مليار و813 مليون دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل مليار و547 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 265 مليون و922 ألف دولار.



وشملت قائمة السلع المرتفعة أيضا، صادرات الأرز المبيض المقشور، والتي بلغت نحو 49 مليون و347 ألف دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 791 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 48 مليون و556 ألف دولار.