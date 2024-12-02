شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. إلغاء بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم النسائية والان مع تفاصيل الخبر

قرر اتحاد كرة القدم إلغاء بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم النسائية المقرر إقامتها غداً بين فريقي وادي دجلة ومسار.

وجاء قرار اتحاد الكرة بعد اعتذار فريق وادي دجلة عن خوض مباراة السوبر بسبب قرار إلغائها السابق من قبل الاتحاد.

وكان مسئولو اتحاد الكرة قد تواصلوا مع مسئولى نادى زد من أجل مشاركته أمام مسار فى بطولة كأس السوبر المصرى للكرة النسائية بعد انسحاب وادى دجلة بشكل رسمى من المباراة المقرر لها 3 ديسمبر.

وكان مسئولو نادى وادى دجلة أرسلوا إخطارًا رسميًا للاتحاد المصرى لكرة القدم، يعتذرون خلاله عن عدم خوض بطولة كأس السوبر المصرى لكرة القدم النسائية، والمقرر أن تجمعه مع فريق مسار "توت عنخ آمون" الثلاثاء 3 ديسمبر.

ورفض وادى دجلة خوض المباراة مؤكدا أنه لم يتلق أي خطاب بتأجيل مباراة السوبر وأنها تم إلغاؤها وأن جدول الدوري المرسل للأندية قبل البطولة، به عدد من التوقفات الدولية، وتم منح اللاعبات راحة سواء للسفر أو لاستكمال الدراسة.