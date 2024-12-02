أحمد داش في أول تعليق له عن سبب تأخير إعلان خطوبته: ما كانش في كتمان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:20 مساءً - في أول تعليق له بعد إعلان خطوبته، كشف الفنان الشاب أحمد داش عن سبب تأخيره في إعلان الأمر، خاصةً أنه أعلن خطبته بعد أسبوعين من إتمامها.

أحمد داش يكشف عن سبب تأخير إعلان خطوبته

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خطوبة أحمد داش

كشف الفنان أحمد داش خلال تصريحات تلفزيونية مع موقع " ET بالعربي" عن سبب تأخر موعد إعلان خطوبته، حيث قال: "الظروف جت كده قررنا نعلن في اليوم ده، لا يوجد كتمان ولا أي شيء، وكانت بعدها بأسبوعين مش كتير ولا حاجة"، وتابع:"أهلي عارفين أن فيه علاقة وخطوبة وإن إنشاء الله هنخطب في المستقبل، ولكن في فترة قلت لهم إننا حددنا اليوم هنخطب فيه، وسبقها قراية الفاتحة طبعاً، وبلغتهم بالمواعيد ولكن عارفين طبعاً".فاجأ الفنانيوم 11 نوفمبر الماضي، محبيه وجهوره بإعلان خبر خطوبته من فتاة خارج الوسط الفني، الأمر الذي أدخل البهجة والفرحة إلى قلوبهم، وشارك "" متابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة ظهر من خلالها برفقة الفتاة التي أعلن الارتباط بها رسمياً، معلقاً: "الحمد لله"، وأرفق بتعليقه رسماً تعبيرياً على هيئة قلب أحمر وخاتم "دبلة" الخطوبة.

وقد حرص عدد كبير من النجوم والمشاهير على مشاركة الفنان أحمد داش فرحته، من خلال تهنئته بمجموعة من التعليقات، من بينهم الفنان أحمد داود الذي عبر عن فرحته بخبر ارتباط "داش" معتبراً إياه بمثابة أخ له، حيث قال: "ألف مبروك يا أخويا"، الفنانة أروى جودة هي الأخرى هنأته، وتمنت له ولخطيبته كل الخير والسعادة، حيث كتبت: "مبرروك ربنا يسعدكم ويحفظكم يارب"، النجمة مايان السيد هي الأخرى علقت قائلة: "مبرررررررروك".

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آخر أعمال أحمد داش

من الجدير بالذكر أن الفنانكان له تواجد في موسم دراما رمضان الأخير من خلال مسلسل "مسار إجباري"، الذي دارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حيث يعيش الشابان (علي) عصام عمر، و(حسين)حياتين مختلفتين، ثم يكتشفان أنهما أخوان من الأب، الذي يموت ويترك لهما دليلاً يغير مسار جريمة قتل.

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