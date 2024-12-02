أجواء الرعب تسيطر على برومو مسلسل ساعته وتاريخه لـ أحمد أمين.. شاهدوه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:20 مساءً - في أجواء سيطر عليها الغموض والتشويق والإثارة والجريمة، تم الترويج لمسلسل "ساعته وتاريخه"، من خلال مشاركة الإعلان الرسمي للمسلسل، استعداداً لطرحه يوم الخميس المقبل 5 من ديسمبر، عبر إحدى المنصات الرقمية وقناة DMC.

الإعلان الرسمي لمسلسل "تاريخه وساعته"

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مسلسل "ساعته وتاريخه"

أحمد أمين يروج للمسلسل

أزاحت منصة "Watch it" الستار عن الإعلان التشويقي الأول، الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، تحديداً يوم الخميس المقبل الموافق 5 من ديسمبر الجاري، حيث نشرت المنصة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، الإعلان الرسمي للمسلسل، وعلقت عليه كالتالي: "المسلسل المنتظر. أحداث حقيقية من ملفات المحاكم المصرية بطولة ممثلين برنامج كاستنج بمشاركة العديد من النجوم".تدور أحداثحول أحداث حقيقية من ملفات المحاكم المصرية، يتكون من مجموعة من الحلقات المنفصلة، بطولة الفائزين في برنامج "كاستنج"، ويشاركهم عدد كبير من الفنانين على رأسهم: أحمد أمين، أروى جودة، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد داش، مايان السيد، خالد أنور، مريم الجندي، وآخرون. والمسلسل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة، وعمرو موسى، وأحمد عادل.روج الفنان أحمد أمين، من خلال حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وشارك متابعيه منشوراً وعلق عليه قائلاً: "من الحاجات اللي بتحسسني أننا فعلاً لسه بخير إن مواهب جديدة تطلع للنور. أكسجين في الجو كدا خصوصاً لما أخيراً تشوف دايرة مقفولة، مشروع متكامل من أول تدريب المواهب في برنامج "كاستنج" لحد إنتاجاللي كل حلقة فيه من بطولة موهبة من مواهب البرنامج مع ضيف شرف من النجوم". وأكمل: "تركيبة معتبرة عايزة تكمل بس ونشوف المواهب دي السنة دي على طول في أعمال مميزة رمضان اللي جاي مثلاً".

وأضاف: "حابب أشكر كل اللي اشتغل على مشروع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية لدعم واكتشاف المواهب، برئاسة أ. أحمد فايق رئيس قطاع البرامج. وطبعاً صديقي المخرج عمرو سلامة وكل فريق العمل واحد واحد. ومخرج الحلقة اللي أنا كنت ضيفها الفنان الجميل عمرو موسى. وتعيش مصر ولادة مواهب في كل المجالات. المسلسل هيتذاع كل خميس وجمعة الساعة 10م".

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