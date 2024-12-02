شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات بالبورصة خلال شهر نوفمبر على رأسها "المقاولات" بنسبة 9.7% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 9.7%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 5.6%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.3%، وقفز قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.1%، وزادت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات التعليمية بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.2%، على الترتيب.

فيما تراجعت 8 قطاعا بالبورصة، على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 5.3%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 4.5%، يليه قطاعا السياحة والترفيه، وخدمات النقل والشحن بنسبة 3.9%، 3.5%، على التوالي، وهبط قطاع مواد البناء بنسبة 2.3%، وانخفضت قطاعات العقارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.5%، 1.1%، 1%، على الترتيب.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 30242.13 نقطة، خلال جلسات شهر نوفمبر الماضي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 8275.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 11379.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 37344.12 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 8230.50 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 4.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر نوفمبر الماضي، ليغلق عند مستوى 2.212 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.470 تريليون جنيه إلى 1.442 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.9%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 388.8 مليار جنيه إلى 390.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.5%.