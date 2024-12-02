شكرا لقرائتكم خبر عن عسير وجازان.. القبض على أشخاص لترويج وتهريب المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

إجراءات نظامية

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه (149,700) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بمحافظة فيفا، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.فيما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (220) كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.