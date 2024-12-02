شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«سايكو» على استخدام جزء من الاحتياطي لإطفاء الخسائر والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الموافقة لا تعد نهائية وسوف يتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لإقرارها.

الدمام - شريف احمد - حصلت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)، على موافقة هيئة التأمين، اليوم، لاستخدام جزء من الاحتياطي النظامي للشركة البالغ 43,693 ألف ريال وذلك لإطفاء خسائرها المتراكمة والبالغه قيمتها 39,090 ألف ريال كما في القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية 30 سبتمبر 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الموافقة لا تعد نهائية وسوف يتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لإقرارها.