الاقتصاد

«مكة للإنشاء»: توصي بتحويل المتبقي من رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير، تعديل توصية زيادة رأس مال الشركة، لتكون رسملة من رصيد الاحتياطي النظامي بدلا من رصيد الأرباح المبقاة.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، أوصى المجلس بتحويل المتبقي من رصيد الاحتياطي النظامي، والبالغ (484,443,085) إلى رصيد الأرباح المبقاة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في تاريخ 03/11/2024م (الموافق 01/05/1446هـ) توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بمبلغ (351,837,600) ريال من الأرباح المبقاة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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