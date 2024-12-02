شكرا لقرائتكم خبر عن «مكة للإنشاء»: توصي بتحويل المتبقي من رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير، تعديل توصية زيادة رأس مال الشركة، لتكون رسملة من رصيد الاحتياطي النظامي بدلا من رصيد الأرباح المبقاة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، أوصى المجلس بتحويل المتبقي من رصيد الاحتياطي النظامي، والبالغ (484,443,085) إلى رصيد الأرباح المبقاة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في تاريخ 03/11/2024م (الموافق 01/05/1446هـ) توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بمبلغ (351,837,600) ريال من الأرباح المبقاة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، أوصى المجلس بتحويل المتبقي من رصيد الاحتياطي النظامي، والبالغ (484,443,085) إلى رصيد الأرباح المبقاة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في تاريخ 03/11/2024م (الموافق 01/05/1446هـ) توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بمبلغ (351,837,600) ريال من الأرباح المبقاة.