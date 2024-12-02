شكرا لقرائتكم خبر عن «مكة للإنشاء»: توصي بتحويل المتبقي من رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في تاريخ 03/11/2024م (الموافق 01/05/1446هـ) توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بمبلغ (351,837,600) ريال من الأرباح المبقاة. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير، تعديل توصية زيادة رأس مال الشركة، لتكون رسملة من رصيد الاحتياطي النظامي بدلا من رصيد الأرباح المبقاة.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، أوصى المجلس بتحويل المتبقي من رصيد الاحتياطي النظامي، والبالغ (484,443,085) إلى رصيد الأرباح المبقاة.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في تاريخ 03/11/2024م (الموافق 01/05/1446هـ) توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بمبلغ (351,837,600) ريال من الأرباح المبقاة.