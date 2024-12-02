شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل جراحي عاجل ينقذ حياة مريض في مستشفى الملك سعود بعنيزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك سعود في عنيزة، عضو تجمع القصيم الصحي، من إنقاذ حياة مريض وصل إلى طوارئ المستشفى في حالة غيبوبة تامة، وعلى جهاز التنفس الصناعي، إثر تعرضه لحادث مروري.

جاهزية الفريق

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وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض، البالغ من العمر 35 عاماً، تعرض لإصابة خطيرة في الرأس نتيجة الحادث، حيث تم نقله في البداية إلى مستشفى البكيرية لتلقي الإسعافات الأولية، ونظرًا لحاجته إلى تدخل جراحي دقيق في المخ، تم تحويله إلى مستشفى الملك سعود بعنيزة لاستكمال العلاج وإجراء الجراحة اللازمة.وبيّن التجمع أن الفحوصات الطبية وتصوير الأشعة أظهرت وجود نزيف كبير تحت الجافية، مما تسبب في ضغط شديد على خلايا المخ، وانحراف في خط الوسط بمقدار 1.5 سم، بالإضافة إلى انفتاق في المخ، وتُعد هذه الحالة من الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلاً جراحيًا عاجلًا لإزالة النزيف.وأشار التجمع إلى أن جاهزية الفريق الطبي أسهمت في تحضير المريض للجراحة خلال أقل من ساعة من وصوله إلى المستشفى، حيث أُجريت له جراحة عاجلة استغرقت أربع ساعات، تمكن الأطباء خلالها من تفريغ النزيف، وإزالة الضغط على خلايا المخ، وزراعة عظمة الجمجمة مؤقتًا في جدار البطن.وأضاف التجمع أن العملية الجراحية تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، حيث أفاق المريض من الغيبوبة بعد الجراحة، وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يُنقل إلى قسم التنويم العام، وبعد مضي أسبوع من المتابعة الطبية الدقيقة، غادر المستشفى وهو في حالة صحية جيدة وبوعي كامل.وأكد الفريق الطبي أن سرعة التدخل الجراحي كانت العامل الحاسم في إنقاذ حياة المريض واستعادة حالته الصحية، وأوضح أن التأخر في إزالة الضغط الناتج عن النزيف أو انفتاق المخ وقفل الشرايين المغذية للجزء المتضرر يؤدي غالبًا إلى تلف دائم في خلايا المخ، مما قد يترتب عليه إعاقات مستدامة أو وفاة، لا قدّر الله.