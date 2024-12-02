شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: المملكة لا تدخر جهدًا في تقديم العون للشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تدين بشدة تعريض العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية للانهيار من خلال الهجمات الإسرائيلية على العاملين في الأمم المتحدة.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الوزاري للمساعدات الإنسانية لغزة في القاهرة، إن المملكة لم تدخر جهدًا أو تتأخر في تقديم العون للشعب الفلسطيني، حيث بلغ الإجمالي ما قدمته من مساعدات أكثر من 500 مليون ريال.