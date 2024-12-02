شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 3675 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

أسعار الذهب اليوم

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب في مصر انخفاضها خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن الأصفر.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في مصر، 4200 جنيه للبيع، و4171.5 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في مصر، 3850 جنيها للبيع، و3823.75 جنيه للشراء.وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في مصر إلى: 3675 جنيها للبيع، و3650 جنيها للشراء.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في مصر، 3150 جنيها للبيع، و3128.5 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين في مصر، 2450 جنيها للبيع، و2433.25 جنيه للشراء.وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في مصر إلى: 2100 جنيه للبيع، و2085.75 جنيه للشراء.وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 29400 جنيه للبيع، و29200 جنيه للشراء.