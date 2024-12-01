بطولة إسبانيا: ريال ومبابي يداويان الجراح القارية ويشددان الخناق على برشلونة

الرياص - اسماء السيد - مدريد : داوى ريال مدريد ونجمه الفرنسي كيليان مبابي جراحهما القارية بتشديد الخناق على برشلونة المتصدر بعد الفوز على الجار خيتافي 2 0 الأحد على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الإنكليزي جود بيلينغهام (30 من ركلة جزاء) ومبابي (38) الهدفين.

وحقق النادي الملكي فوزه الثالث تواليا في الليغا منذ خسارته المذلة امام ضيفه برشلونة برباعية نظيفة، فقلص الفارق الى نقطة واحدة بينه وبين النادي الكاتالوني الذي لم يفز منذ حسمه الكلاسيكو حيث اكتفى بنقطة واحدة.

ويملك ريال مدريد مباراة مؤجلة مع فالنسيا سيخوله الفوز بها انتزاع الصدارة بفارق نقطتين أمام برشلونة.

ويأتي الفوز الأحد بعد سقوط النادي الملكي أمام مضيفه ليفربول الإنكليزي 0 2 الأربعاء في الجولة الخامسة من المسابقة القارية التي يحمل لقبها والتي حقق فيها فوزين فقط مقابل ثلاث هزائم.

ورفع ريال مدريد رصيده الى 33 نقطة بفارق نقطة امام جاره أتلتيكو مدريد الذي انتزع المركز الثاني مؤقتا السبت بفوزه الكبير على مضيفه بلد الوليد 5 0.

وعوَّض مبابي إهداره لركلة جزاء ضد ليفربول بتسجيله الهدف الثاني للنادي الملكي، علما أنه لم يتقدم لتسديد ركلة الجزاء التي اقتنصها المدافع الالماني أنتونيو روديغر وترك بيلينغهام ينبري لها.

وفرض ريال مدريد الذي خاض المباراة في غياب جناحه الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور ولاعبي الوسط الفرنسيين اوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا، أفضليته منذ بداية المباراة وحصل على ركلة جزاء اثر عرقلة روديغر من الكاميروني ألان نيوم داخل المنطقة اثر ركلة ركنية لعبها البرازيلي رودريغو العائد للتو بعد غياب بسبب الاصابة، فانبرى لها بيلينغهام بيمناه على يسار الحارس (30) مسجلا هدفه الثالث هذا الموسم.

وعزز مبابي تقدم النادي الملكي عندما تلقى كرة من بيلينغهام خلف الدفاع فتخلص من المدافع خوان أنتونيو إغليسياس سانشيس وسددها قوية بيمناه من 20 مترا ارتطمت بالقائم الايسر للحارس دافيد سوريا وعانقت شباكه (38).

وهو الهدف الثامن لمبابي هذا الموسم.

وأهدر الدولي المغربي ابراهيم دياس فرصة التعزيز اثر تلقيه كرة ساقطة داخل المنطقة من مبابي فلعبها بدوره ساقطة (لوب) فوق العارضة (53).

ورد كارليس بيريس بتسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها حارس المرمى الدولي البلجيكي تيبو كورتوا وتهيأت أمام اللاعب نفسه، فمررها عرضية الى النيجيري كريستانتوس أوتشي الذي تلاعب بالمدافع روديغر وسددها زاحفة من مسافة قريبة ارتدت من القائم الايسر وأبعدها راوول أسنسيو في توقيت مناسب (56).

وأنقذ سوريا مرماه من هدف ثالث بإبعاده تسديدة قوية زاحفة للاوروغوياني فيديريكو فالفيردي من خارج المنطقة الى ركنية (72).

وأهدر مبابي فرصة سهلة عندما تلقى كرة خلف الدفاع من دياس فانطلق وتوغل داخل المنطقة مراوغا الحارس سوريا، لكنه لعب الكرة زاحفة في الزاوية اليمنى البعيدة مرت بجوار القائم الايمن (74).

وحرمت العارضة والقائم الايسر البديل الإيرلندي جون جو باتريك فين من تقليص الفارق بردها تسديدته من داخل المنطقة (84).

جيرونا يفلت من الخسارة

وقلب جيرونا تأخره بهدفين نظيفين وانتزع نقطة ثمينة من مضيفه فياريال 2 2.

وبعد أن منح الفرنسي تييرنو باري (23) وأليكس بايينا (46) التقدم لفياريال، تمكن النادي الكاتالوني من العودة من بعيد بفضل هدفي الهولندي دوني فان دي بيك (66) والتشيكي لاديسلاف كرييتشكي (90+7).

وهو التعادل الثاني تواليا لفياريال والخامس هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الرابع برصيد 26 نقطة في مباراة مؤجلة، مقابل 22 نقطة لجيرونا، مفاجأة الموسم الماضي عندما انهاه ثالثا.

وهو التعادل الاول لجيرونا بعد ثلاثة انتصارات متتالية، فارتقى الى المركز السابع مؤقتا بفارق الاهداف امام أوساسونا الذي يحل ضيفا على اشبيلية الاثنين في ختام المرحلة.