شكرا لقرائتكم خبر عن حكم على بطل سلسلة Harry Potter بدفع 1.8 مليون جنيه إسترليني.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت محكمة بريطانية نجم سلسلة أفلام هاري بوتر روبرت جرينت بدفع 1.8 مليون جنيه إسترليني كضريبة بعد خسارته نزاعًا قانونيًا مع هيئة الإيرادات والجمارك.

وكان قد أُمر جرينت، الذي لعب دور رون ويزلي في جميع الأفلام الثمانية لـ سلسلة Harry Potter، في الأصل بدفع المبلغ في عام 2019 بعد أن شكك تحقيق أجرته هيئة الإيرادات والجمارك في أحد إقراراته الضريبية.

وقدم محامو جرينت استئنافًا، بحجة أن الأموال التي تلقاها من أحدى الشركات تم فرض ضريبة عليها بشكل صحيح كأصل رأسمالي، لكن هيئة الإيرادات والجمارك قالت إنه كان يجب فرض ضريبة عليها كدخل بمعدل أعلى.

وأشار موقع BBC إلى رفض قاضي محكمة الضرائب مطالبة جرينت وسيتعين عليه الآن دفع رسوم إجمالية قدرها 1.8 مليون جنيه إسترليني.

خلال السنة الضريبية 2011-2012، تلقى جرينت 4.5 مليون جنيه إسترليني من شركة تدير أعماله، وكان المساهم الوحيد فيها، ووُصف الدفع بأنه "دخل متبقي ومكافآت" لـ أفلام هاري بوتر.

وزعم جرينت أنه يستطيع دفع ضريبة مكاسب رأس المال على المبلغ بمعدل 10%، بدلاً من ضريبة الدخل والتأمين الوطني بمعدل أقصى يبلغ 52%.

وفي الحكم، رفضت قاضية المحكمة هارييت مورجان استئناف جرينت وقالت إن الأموال "استمدت قيمتها بالكامل تقريبًا من أنشطة السيد جرينت"، والتي "تم تحقيقها بطريقة أخرى" كدخل.