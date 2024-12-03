وكالة الأنباء السورية: مواجهات عنيفة بين الجيش والتنظيمات الإرهابية على محاور ريف حماة

أفادت وكالة الأنباء السورية، عن "استمرار المواجهات العنيفة بين الجيش والتنظيمات الإرهابية على محاور ريف حماة الشمالي والغربي والشرقي بالتزامن مع قصف مدفعي مركز للجيش باتجاه مواقع انتشار تلك التنظيمات".

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