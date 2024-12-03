اتهم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، أحزاب المعارضة في البلاد بأنها "اختطفت العملية البرلمانية كرهينة" وتعهد باستئصال القوى المعادية للدولة المؤيدة لكوريا الشمالية. وقال رئيس كوريا الجنوبية، إن "الجمعية الوطنية (البرلمان) أصبحت ملاذا للمجرمين وتشل النظامين القضائي والإداري وتحاول الإطاحة بالنظام الديمقراطي الحر".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس كوريا الجنوبية تعهد باستئصال القوى المؤيدة لكوريا الشمالية: البرلمان أصبح ملاذا للمجرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.