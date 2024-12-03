خاص بالفيديو - رومي صابر والياس الغريب لـ "الفن": "سيول" فريدة من نوعها ولديها ميزات غير موجودة في تطبيقات أخرى

ميرنا وليد - بيروت - بعد النجاح الكبير الذي حققه تطبيق "سيول" / Suyool في عامه الأول، حلّ كل من المديرة التنفيذية للتسويق رومي صابر، والمدير التنفيذي للعمليات إلياس الغريب، ضيفين على سفيرة الإعلام الهادف هلا المر، في حلقة استثنائية وخاصة جداً، للحديث عن مميزات هذا التطبيق المالي، الذي تصدّر الساحة الاقتصادية خلال العام الماضي.

خلال الحلقة، تحدث المديران عن الخصائص الفريدة التي يتمتع بها تطبيق "سيول"، سواء من حيث الخدمات التي يقدمها لمستخدميه، أو من خلال مساهمته الفعّالة في تسهيل حياتهم اليومية. كما أشارا إلى أن التطبيق يواكب عصر السرعة، من خلال الخيارات المتنوعة التي يوفرها لحاملي بطاقته.

ويتميّز تطبيق "سيول" بانتشاره العالمي، إذ لا يقتصر وجوده على لبنان فقط، بل يشمل جميع دول العالم، ويتيح لمستخدميه التعامل بكل العملات المتداولة في البلد الذي يتواجدون فيه. كما تم الكشف خلال الحلقة، عن الحملة الإعلانية الجديدة لـ "سيول"، التي تمنح المستخدمين فرصة تجميع النقاط في كل مرة يقومون فيها بالدفع باستخدام البطاقة والرمز الـ QR، ليتمكنوا لاحقاً من استبدال النقاط، بقسائم شراء متعددة ومتوافرة على التطبيق، وذلك تأكيداً على تقدير "سيول" وامتنانه لمستخدميه.

لمعرفة المزيد من التفاصيل حول "سيول"، يمكنكم متابعة الحلقة المرفقة أدناه، أو التواصل مع فريق خدمة العملاء في أي وقت عبر الرقم الآتي: 01290900.