رئيس البرلمان في كوريا الجنوبية أعلن تصويت البرلمان لصالح إلغاء الأحكام العرفية

️أعلن رئيس البرلمان في كوريا الجنوبية عن تصويت البرلمان لصالح إلغاء الأحكام العرفية
وكانت السلطات في كوريا الجنوبية أغلقت مبنى البرلمان في سيول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد.
هذا ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن رئيس البرلمان، أن "جميع الجنود الذين دخلوا المبنى الرئيسي للبرلمان قد غادروا بالكامل".
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