تكنولوجيا: جوجل توفر ميزة التأطير التلقائي في Meet للجميع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت جوجل ميزة الإطارات التلقائية لمكالمات الفيديو عبر تطبيق Meet منذ حوالي عامين، ولكنها كانت متوفرة فقط لبعض إصدارات Google Workspace.

أما الآن، فقد أصبحت الميزة متاحة لجميع مستخدمي Google Meet، سواء كانوا مشتركين في Google Workspace المدفوعة أم لا.

لكن، ما هو التأطير التلقائي؟ أحيانًا، قد لا يظهر بعض المشاركين في الاجتماع بوضوح كافٍ بسبب وضع الكاميرا. لذلك، قدمت جوجل ميزة الإطارات التلقائية في عام 2022 لضمان رؤية متساوية لجميع المشاركين.

يحدث التأطير التلقائي مرة واحدة فقط عند بدء الاجتماع، ما يمنع أي حركات مشتتة قد تعيق التركيز على محتوى الاجتماع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تعديل إطار الفيديو يدويًا من الإعدادات في أي وقت.

علاوةً على ذلك، يحافظ Google Meet على تركيز المستخدمين عند استخدام الخلفيات الافتراضية، حيث يضمن ثبات الخلفية دون إعادة تأطير مستمر قد يسبب تشتيتًا. ووفقًا لجوجل، تُفعَّل ميزة التأطير التلقائي افتراضيًا، ولكن يمكن للمستخدم إيقافها متى شاء.

بالنسبة إلى طرح الميزة، بدأت جوجل بإطلاقها الآن، ومن المتوقع أن تستغرق حوالي 15 يومًا للوصول إلى جميع المستخدمين في نطاقات الإصدار السريع. أما نطاقات الإصدار المجدول، فلن تحصل عليها قبل 2 ديسمبر على الأقل. يُتوقع أن يحصل جميع مستخدمي Google Meet على الميزة بحلول 17 ديسمبر.

كما أوضحت جوجل، أصبحت ميزة الإطارات التلقائية متاحة لجميع عملاء Google Workspace، بما في ذلك المشتركين الأفراد في Workspace، وأيضًا للمستخدمين الذين يمتلكون حسابات Google شخصية.

المصدر