شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يحث المحكمة على منع تحويل OpenAI إلى شركة ربحية "غير قانونية" والان مع تفاصيل الخبر

طلب إيلون ماسك من محكمة فيدرالية منع شركة OpenAI من متابعة التحول "غير القانوني" إلى شركة هادفة للربح، قائلاً: إن هناك حاجة ماسة إلى إيقاف هيمنة صانع ChatGPT المتسارعة لحماية شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وكذلك الجمهور.

في أحدث دعوى قضائية قدمها، واصل ماسك هجومه المستمر منذ أشهر على سام ألتمان، بعد تسع سنوات من عملهما معًا لإطلاق OpenAI كمنظمة غير ربحية بمهمة معلنة لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي لصالح المجتمع.

وكرر ماسك ادعاءاته السابقة بأن شركة OpenAI قد خالفت وعودها له وتخلت عن غرضها التأسيسي كمؤسسة خيرية عندما قبلت مليارات الدولارات من الدعم من مايكروسوفت بدءًا من عام 2019، ويقول الآن إنه بدون تدخل سريع من المحكمة، فسوف يكون الأوان قد فات قريبًا لمنع "عملاق" ألتمان من سحق منافسيه.

وقال متحدث باسم شركة OpenAI إن شكوى ماسك "تعيد تدوير نفس الشكاوى التي لا أساس لها من الصحة" و"تظل بلا أساس على الإطلاق".

وذكرت بلومبرج نيوز الشهر الماضي أن شركة ألتمان تجري محادثات مبكرة مع مكتب المدعي العام في كاليفورنيا بشأن عملية تغيير هيكلها المؤسسي.

ورفع ماسك دعوى قضائية ضد OpenAI لأول مرة في محكمة ولاية كاليفورنيا في فبراير وأسقط القضية في يونيو ، ثم قدم شكوى في المحكمة الفيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا في أغسطس.

إن الأمر القضائي الذي يسعى إليه الآن من شأنه أن يوقف إعادة هيكلة شركة OpenAI إلى حين انتهاء المعركة القانونية ، كما يطلب من القاضي منع شركة OpenAI من الدخول في اتفاقيات مع المستثمرين "لعدم تمويل أي منافسين" والتي يقول إنها تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية.

وكتب محامو ماسك: "أيا كانت الحرية التي ربما كانت تتمتع بها شركة OpenAI بموجب قانون مكافحة الاحتكار باعتبارها مؤسسة خيرية مزعومة، فقد اختارت التخلي عنها عندما أخضعت نفسها لشركة Microsoft لتحقيق الربح"، قائلين إن شركة OpenAI يجب أن تلعب وفقًا لنفس القواعد التي يلعبها الجميع. "لا يمكنها أن تتجول في السوق مثل فرانكشتاين، متماسكة من أي شكل من أشكال الشركات التي تخدم المصالح المالية لشركة Microsoft وألتمان في أي لحظة".

وانطلقت شركة الذكاء الاصطناعي xAI التابعة لماسك العام الماضي وبلغت قيمتها 50 مليار دولار في جولة تمويلية حديثة ، وتضاعفت قيمتها أكثر من الضعف منذ مايو.



