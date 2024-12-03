تكنولوجيا: هاتف Red Magic 10 Pro ينطلق للأسواق العالمية بذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت وسعة 1 تيرابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Red Magic التجارية اليوم عن إطلاق هاتف Red Magic 10 Pro في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 649 دولار.

للمرة الأولى تقدم Red Magic هاتف من سلسلة هواتفها الذكية بذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام وسعة تخزين 1 تيرابايت في الأسواق العالمية.

ولقد قدم هذا الإصدار في السوق الصيني بعلامة Red Magic 10 Pro Plus التجارية، والآن ينطلق في أسواق جديدة بسعة بطارية 7050 mAh، وقدرة شحن 100W.

من جانب أخر سجل هاتف Red Magic 10 Pro في منصة AnTuTu عدد 3.1 مليون نقطة، وذلك بفضل دعم الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite، ومعايير LPDDR5X في الذاكرة العشوائية ومعايير UFS 4.1 في سعة التخزين، هذا إلى جانب نظام التبريد المتقدم المميز لهذا الإصدار.

وتشير التفاصيل إلى أن الهاتف سيتوفر بدءاً من 12 من ديسمبر في الأسواق بالأسعار التالية:

هاتف Red Magic 10 Pro باللون الأسود وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 649 دولار

هاتف Red Magic 10 Pro باللون الأبيض الشفاف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت بسعر 799 دولار

هاتف Red Magic 10 Pro باللون الأسود الشفاف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت بسعر 799 دولار

هاتف Red Magic 10 Pro باللون الأسود Dusk Ultra بذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت بسعر 999 دولار.

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