شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة مهمة لمستخدمي خرائط Google تخبرك بوقوع الحوادث على الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك جوجل كل من خرائط Google وWaze ، حيث تحملت جوجل قرابة 1.3 مليار دولا في عام 2013، مقابل الاستحواذ على Waze تطبيق الملاحة وموقع الويب المستمدة من الجمهور.

وخلال السنوات الماضية، شاركت جوجل بعضًا من أفضل الميزات الموجودة في Waze مع خرائط Google ، وفي الوقت الحالي يحدث ذلك مرة أخرى، فقد منحت الشركة ميزة جديدة لمستخدمي خرائط Google تقوم بتنبيه السائقين إلى وجود الشرطة في المقدمة.

وبموجب هذه الميزة، يسأل التنبيه عما إذا كان رجال الشرطة لا يزالون في نفس الموقع الذي رصدهم فيه مستخدم Waze ، ويمكنك الرد من خلال زر "نعم" وزر "لا"، حيث يمكن لمستخدمي خرائط جوجل الرد بهما.

وبموجب هذه الميزة يمكنك اتخاذ الإجراء المناسب على الفور أو رفضه بالضغط على زر "X" ، وبعد مرور القليل من الوقت، يختفي التنبيه حتى لا يعترض طريق الخريطة.

لم يتم نشر هذه الميزة على نطاق واسع حيث لم يرها معظم مستخدمي خرائط جوجل بعد، خاصة أن Google وWaze كل منهما يستمران في العمل كعمليتين منفصلتين؛ نظرًا لأن كليهما نجا أثناء امتلاكهما من قبل Google لأكثر من عقد من الزمان، فلايوجد سبب لدمج خرائط Google وWaze تمامًا، حيث أن كل تطبيق خرائط وملاحة لهمستخدمين بشكل خاص.

ولكن هناك الآن المزيد من التداخل حيث سيتلقى مستخدمو خرائط جوجل الآن تقارير الحوادث من أولئك الذين يستخدمون Waze