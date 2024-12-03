تكنولوجيا: مساعد جوجل المدعوم من Gemini يبدأ في تقديم إجابات بصوت جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في أغسطس الماضي، أعلنت جوجل عن استخدامها لنماذج Gemini اللغوية الكبيرة لتحسين مساعدها الصوتي على مكبرات الصوت والشاشات الذكية، بهدف تقديم استجابات أفضل وصوت جديد. بدأ بعض المستخدمين في تلقي هذه التحديثات لبعض الأوامر.

وفقًا للتجربة الحالية، يلاحظ بعض مستخدمي Nest أصواتًا مختلفة بناءً على نوع الأمر. فبينما يستمر الصوت السابق الذي تم تعيينه للاستفسارات البسيطة مثل “ما هي حالة الطقس؟”، يظهر صوت المساعد المدعوم بـ Gemini في الاستفسارات الأكثر تعقيدًا.

على سبيل المثال، في مقطع من Nest Mini، يرد المساعد عند طلب “What’s up” بصوت جديد، بينما في التجربة القديمة، يجيب بـ “أنا أضع اللمسات الأخيرة على خطة العام الجديد”. يبدو أن هذا الصوت الجديد مخصص للمساعد المدعوم بـ Gemini، حيث يختلف عن الصوت التقليدي.

تم تصميم هذه الأصوات لتكون أكثر دفئًا وتتميز بسرعة استجابة أفضل، مما يجعل التفاعل مع الأجهزة أكثر سلاسة وطبيعية.

تسعى جوجل من خلال هذه التحديثات إلى تحسين التجربة التفاعلية للمستخدمين، حيث تهدف إلى جعل الاستجابات أكثر تحادثية وتمكين المستخدمين من طرح أسئلة متابعة لفترة أطول.

كما تم العثور في تطبيق Google Home على إشارات تشير إلى “مساعد محسن” يمكن أن يقدم استجابات أكثر ثراءً ووضوحًا للمواضيع المعقدة.

على الرغم من ذلك، لم يُلاحظ أي مستخدم حتى الآن هذه التحديثات بشكل كامل، التي تتضمن تحسينات في الفهم والقدرة على التعامل مع الأسئلة المتعددة أو تغيير الرأي أثناء التفاعل.

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