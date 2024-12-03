شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تُعلن عن تحسينات كبرى على أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي في iOS 18.2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل تحديثات جديدة تحمل تحسينات هامة في أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر أنظمة iOS 18.2 وiPadOS 18.2 وmacOS Sequoia 15.2، لتجعل تجربة الكتابة أكثر ذكاءً وسلاسة من أي وقت مضى

دمج ChatGPT في أدوات Apple Intelligence

من أبرز ميزات التحديث الجديد، هو دمج ChatGPT من OpenAI في Siri وأداة Compose الجديدة، مما يُمكن المستخدمين من إنشاء نصوص أصلية تمامًا بسهولة، بدلاً من الاكتفاء بإعادة صياغة أو تنسيق النصوص الموجودة، وأداة Compose الآن متاحة في جميع التطبيقات تقريبًا عبر قائمة النسخ/اللصق أو أزرار شريط الأدوات في تطبيقات أبل الأساسية مثل Notes وMail

كيف تعمل أداة Compose؟

- بمجرد الضغط على زر Compose، يمكن للمستخدم كتابة توجيهات محددة لـ ChatGPT، ليبدأ في صياغة نصوص أصلية.

- بعد تلقي المسودة الأولى، يستطيع المستخدم طلب تحسينات أو إعادة كتابة النص بالكامل

- توفر الأداة اقتراحات للتعديلات بشكل فوري لجعل النص أكثر توافقًا مع احتياجات المستخدم

ميزة "وصف التغيير" لإعادة الكتابة

قدمت أبل أيضًا ميزة جديدة لإعادة الكتابة تتيح للمستخدم وصف التعديلات التي يريدها بدقة، على عكس الخيارات القياسية التي كانت متاحة في iOS 18.1، حيث يُمكن الآن للمستخدم كتابة تعليمات محددة تُساعد الذكاء الاصطناعي في إجراء تغييرات مخصصة

أداة الكتابة Compose: ميزة مجانية وتكامل شامل

الأداة متاحة مجانًا وتعمل على مستوى النظام، لكن أبل تقدم خيارًا للترقية إلى ChatGPT Plus للوصول إلى ميزات أكثر تقدمًا، مما يمنح المستخدمين حرية الاختيار بين الإصدار المجاني والمدفوع

تحسينات قوية تُغير تجربة الكتابة

تعد ترقيات iOS 18.2 خطوة نوعية في تحسين تجربة المستخدم مع أدوات الكتابة، لتصبح أكثر كفاءة وابتكارًا، مما يزيل عقبة الصفحة البيضاء التي كانت تُرهق العديد من المستخدمين



