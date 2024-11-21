تكنولوجيا: أندرويد يتيح الاحتفاظ بتسجيل الدخول للتطبيقات بعد إعداد الجهاز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جوجل ميزة جديدة لنظام اندرويد تتيح للمستخدمين البقاء مسجلين في تطبيقاتهم عند إعداد جهاز جديد. تعمل هذه الميزة من خلال واجهة برمجة تطبيقات Credential Manager، المسؤولة عن إدارة تسجيل الدخول ومفاتيح المرور.

تتيح هذه التقنية للمستخدمين استعادة بيانات تسجيل الدخول بسهولة، حيث “يستمرون في تسجيل الدخول كما كانوا على أجهزتهم السابقة” ويتلقون إشعارات للوصول إلى محتواهم دون الحاجة إلى فتح التطبيقات على الجهاز الجديد.

يتم حفظ مفتاح استعادة تسجيل الدخول عند استخدام التطبيقات، حيث يُخزّن مشفرًا محليًا أو عبر النسخ الاحتياطية السحابية (إذا تم تفعيلها).

أثناء إعداد جهاز جديد، تُنقل التطبيقات ومفاتيح الاستعادة تلقائيًا. عند التشغيل الأول للتطبيق، يُطلب مفتاح الاستعادة لتسجيل دخول المستخدمين مرة أخرى.

توضح جوجل أن نقل مفاتيح الاستعادة يتم تلقائيًا عبر آلية النسخ الاحتياطي والاستعادة الخاصة بأندرويد، دون حاجة لجهود إضافية من المطورين.

رغم ذلك، يمكن للمطورين استخدام “وكيل نسخ احتياطي” لتسجيل دخول المستخدمين بصمت قبل فتح التطبيقات. الميزة الجديدة متوفرة حاليًا في معاينة المطورين وتدعم الأجهزة التي تعمل بنظام Android 9+.

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