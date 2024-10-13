"حزب الله": استهداف تجمعَين لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة زبدين وبلدة مارون الراس

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 5:30 من صباح اليوم الأحد، تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللّبنانيّة المحتلّة بِصلية صاروخيّة".

ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 10:10 من صباح اليوم، تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس، بِقذائف المدفعيّة".