شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة مختصين.. "تعليم مكة" يُطلق معرضًا حول الصحة النفسية في بيئة العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلةً في الشؤون التعليمية وإدارة أداء التعليم - قسم التوجيه الطلابي-، معرضًا حول الصحة النفسية في بيئة العمل.

ويهدف المعرض إلى نشر الوعي بأهمية الصحة النفسية وتأثيرها الإيجابي على إنتاجية الموظفين في أماكن العمل.

وتضمنت الفعالية أركانًا توعوية شاركت فيها مكاتب التعليم والمدارس، وقدمت منشورات تثقيفية تعزز من ثقافة الصحة النفسية وأثرها على الكفاءة والأداء المهني.



تعزيز الصحة النفسية

افتتح المعرض المساعد للشؤون التعليمية الدكتور علي بن محمد الجالوق، بحضور مدير إدارة أداء التعليم الدكتور وجدي بابطين، ورئيس قسم التوجيه الطلابي سليمان الفيفي، إلى جانب عدد من القيادات التربوية.

وأكد الدكتور الجالوق خلال كلمته، أن تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل يعد ركيزة أساسية لسلامة وصحة العاملين، ما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية والجودة في المؤسسات التعليمية.



ويُشار إلى أن الفعالية ستتواصل غدًا الإثنين بملتقى يتناول محاور مختلفة حول الصحة النفسية في العمل، بمشاركة عدد من المختصين في المجال.