14.1 مليون زائر للمدينة المنورة عام 2023

وصل عدد زوار المدينة المنورة لعام 2023 إلى أكثر من 14.1 مليون زائر بزيادة عن العام الذي يسبقه بأكثر من 6 ملايين، حيث كان عدد زوار المدينة في عام 2022 أكثر من 8.2 ملايين زائر، وبناء على تقرير صادر من هيئة تطوير المدينة المنورة فإن السياحة بالمدينة المنورة، خلال العشر سنوات الماضية، شهدت تناميًا بأعداد الزوار والسياح، حيث بلغ إنفاقهم في العام الماضي أكثر من 49.7 مليار ريال.

10 أيام متوسط الإقامة

واشتمل التقرير الصادر من الهيئة أن متوسط فترة إقامة الزوار في المدينة المنورة 10 أيام، حيث تعتبر المدينة المنورة أحد أهم الوجهات السياحية بالمملكة، ويفضل الزوار قضاء الأوقات بين المسجد النبوي والمساجد التاريخية والمواقع الأثرية والمواقع المرتبطة بالسيرة النبوية. يذكر أن عدد المواقع التاريخية والإثرائية التي تم تطويرها في المدينة المنورة وصل إلى 56 موقعًا لإثراء تجربة الزائر وضيوف الرحمن وتعميق رحلتهم الدينية والثقافية في ظل ارتفاع أعداد الزوار للمدينة المنورة إلى أكثر من 13 مليون زائر، حيث تم تهيئة المواقع لاستقبال الزوار وضيوف الرحمن من خلال تجهيزها وإعادة تأهيلها.

تأهيل المشاريع التاريخية

ويأتي تطوير المواقع التاريخية ضمن مشاريع تأهيل مواقع التاريخ الإسلامي بالمنطقة، والذي تم إطلاقه في شهر أكتوبر 2022 ليتم تنفيذه على 100 موقع مرتبط بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، فيما يتولى مكتب تنمية الوجهة السياحية بهيئة تطوير المدينة متابعة إنجاز المشاريع وفق الخطة الزمنية المعتمدة حتى عام 2025م، حيث كانت البداية بتدشين 8 مواقع حتى الوصول إلى 56 موقعًا خلال عامين. في حين وضعت هيئة التراث شهادة تسجيل موقع تراثي ثقافي على المواقع التي تم اعتمادها وفتحها أمام الزوار بلوحة عليها باركود يعطي لناسخ الباركود معلومات عن الموقع وشهادة لهيئة التراث أن الموقع مسجل في سجل التراث العمراني باسم الموقع وتصنيفه كفئات، حيث يكون التصنيف ذا أهمية عالية أو غير ذلك من خلال الترقيم بالأحرف، إشارة أيضًا إلى المنطقة والمحافظة والموقع الإحداثي لخطوط الطول والعرض، وتختتم الشهادة بالمواقع التي عليها تلك الشهادات باعتبار أن الموقع تراث عمراني محمي بموجب نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

100 موقع تاريخي

يذكر أنه سبق للجنة مكونة من 11 جهة حكومية الاطلاع على المواقع التاريخية، وعلى تجربة الزائر في الوجهات التاريخية والإثرائية في المدينة المنورة، حيث تستهدف اللجنة تدشين أكثر من 100 موقع تاريخي ووجهة إثرائية، ووقفت لجنة المواقع التاريخية والوجهات الإثرائية على عدد من المواقع التي تم تدشينها مؤخرًا، وذلك للوقوف على التجربة والإثراء لرصد ميداني للتطورات في المدينة لمتابعة التطورات والمنجزات المتعلقة بإنجاز مشروعات تطوير المواقع الإسلامية الأثرية.