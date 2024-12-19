16% نمو النفايات المرفوعة

سجلت كميات النفايات المرفوعة، في العام الماضي، نموا بـ16%، حيث بلغ إجمالي كميات النفايات 23.976.563 مليون طن، مقابل 20.751.134 مليون طن في عام 2022، في وقت فاقت كميات نفايات المواد العضوية، 6 نفايات أخرى العام الماضي، حيث تصدرت نفايات المواد العضوية أعمال النظافة بـ44%، وبلغ إجمالي عمال النظافة 74.827 ألف عامل نظافة، وعدد مراقبي النظافة 3352 مراقبًا.

7 نفايات

كشف تقرير وزارة البلديات والإسكان، أعمال النظافة للعام الماضي، وتصدرت نفايات مواد عضوية إجمالي النفايات، حيث بلغت 10.441.088 ملايين طن بـ44%، ونفايات أخرى ثانيًا، بإجمالي 5.602.118 ملايين طن بـ23%، ونفايات بلاستيك ثالثًا، بإجمالي 3.091.017 ملايين طن بـ13%، ونفايات ورق كرتون رابعًا، بإجمالي 2.445.582 مليون طن بـ10%، ونفايات معادن خامسًا، بإجمالي 910 آلاف طن بـ4%، ونفايات زجاج سادسًا، بإجمالي 773.162 طنًا بـ3%، ونفايات منسوجات سابعًا، بإجمالي 713.513 ألف طن بـ2.97%.

مخلفات الهدم

فاقت كميات مخلفات الهدم والبناء المنتجة الكميات المنقولة بـ2%، وبلغت كميات مخلفات الهدم والبناء المنتجة 43.757.050 مليون طن، وبلغت كميات مخلفات الهدم والبناء المنقولة 43.075.107 مليون طن، وبلغ إجمالي كمية التخلص من النفايات بدفن صحي 23.068.097 مليون طن، وإجمالي التخلص من النفايات وإعادة تدوير 677.835 ألف طن.

دفن صحي

تصدرت منطقة الرياض إجمالي التخلص من النفايات بدفن صحي، التي بلغت 5.933.918 ملايين طن بـ26%، وحلت الشرقية ثانيًا، بإجمالي 3.828.149 ملايين طن بـ17%، وجدة ثالثًا، بإجمالي 2.458.491 مليون طن بـ11%، وعسير رابعًا، بإجمالي 1.661.390 مليون طن بـ7%، وجازان خامسًا، بإجمالي 1.220.811 مليون طن بـ5%.

إعادة تدوير

استحوذت عسير على النصيب الأكبر من إعادة تدوير النفايات بإجمالي 174.597 ألف طن بـ26%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 154.694 ألف طن بـ23%، وحائل ثالثًا، بإجمالي 76.221 ألف طن بـ11%، والباحة رابعًا، بإجمالي 60.800 ألف طن بـ9%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 46.631 ألف طن بـ7%.

أكثر كميات النفايات

مواد عضوية: 44%

نفايات أخرى: 23%

نفايات بلاستيك: 13%

نفايات ورق كرتون: 10%

نفايات معادن: 4%

الأكثر إعادة تدوير

عسير: 26%

الرياض: 23%

حائل: 11%

الباحة: 9%

القصيم: 7%