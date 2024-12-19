بعرض عسكري.. "الداخلية" تحتفي بيوم الشرطة العربية في مهرجان الإبل

شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى صنّاع التأثير.. احتفاءٌ وتأكيد على دور المؤثرين وأهميته والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.