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الجهني: حالة مطرية ديمية متوقعة بنهاية الأسبوع

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الرياض - علي القحطاني - توقع خبير المناخ، زياد الجهني، أن تشهد المملكة حالة مطرية مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأوضح الجهني عبر حسابه على منصة «إكس» : “الحالة الممطرة المتوقعة نهاية الأسبوع – خلال 48 ساعة – بمشيئة الله في مجملها ديمية متبوعة بانخفاض واضح لدرجات الحرارة على معظم مناطق المملكة بما فيها المنطقة الغربية” .

كما دعا الجهني المواطنين إلى توخي الحذر واتباع إجراءات السلامة اللازمة، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتوقعة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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