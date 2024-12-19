شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: حالة مطرية ديمية متوقعة بنهاية الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع خبير المناخ، زياد الجهني، أن تشهد المملكة حالة مطرية مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأوضح الجهني عبر حسابه على منصة «إكس» : “الحالة الممطرة المتوقعة نهاية الأسبوع – خلال 48 ساعة – بمشيئة الله في مجملها ديمية متبوعة بانخفاض واضح لدرجات الحرارة على معظم مناطق المملكة بما فيها المنطقة الغربية” .

كما دعا الجهني المواطنين إلى توخي الحذر واتباع إجراءات السلامة اللازمة، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتوقعة.