شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر والاتحاد الأوروبى يبحثان تطورات الأوضاع فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، خلال اتصال هاتفي تلقاه الأربعاء، من الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الدفاع كاجا كالاس، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما المستجدات في سوريا .

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الجانبين بحثا ،خلال الاتصال ،العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها في إطار التوجه نحو بناء شراكة متوازنة تعود بالنفع على الطرفين.