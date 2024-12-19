الامارات | إعدام رجلاً اعتدى بآلة حادة على نحو 60 امرأة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت السلطات الإيرانية، أمس، حكم الإعدام في رجل دين بالاعتداء بسلاح أبيض على نحو ستين امرأة في طهران، بحسب ما أفادت وكالة أنباء القضاء الرسمية.

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية إن المتهم ويدعى راستغوي كاندولاج "أصاب 59 امرأة وفتاة صغيرة بمخرز وزرع الرعب في طهران"، موضحا أن بعض الاعتداءات تعود إلى العام 2018.

ولم توضح الوكالة سنّ كاندولاج أو تاريخ توقيفه.

والمخرز هو أداة معدنية حادة تستخدم لإحداث ثّقوب صّغيرة خاصة في الجلود.

وبحسب القضاء، فإن الرجل المدان كان يستقل دراجة نارية وهو ملثم الوجه، وهاجم ضحاياه من الخلف.