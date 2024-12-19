شكرا لقرائتكم خبر عن حج الجمعيات الأهلية.. آخر موعد لسداد الرسوم للفائزين بالتأشيرات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في إتاحة خدمة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين من أعضاء الجمعيات الأهلية بالتأشيرات لموسم حج 1446هـ - 2025م، وذلك في أحد البنوك الحكومية "مصر، الأهلى، القاهرة" أو البريد المصري، لإتمام الإجراءات ويستم سداد الرسوم حتى يوم 26 ديسمبر الجارى، وفي حالة عدم إتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة، وتم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حيث تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوى المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أجرت القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تقدم ما يزيد على 41 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.