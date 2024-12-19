شكرا لقرائتكم خبر عن سموتريتش: لن نقبل بوقف الحرب إذا طالبت به حماس ولن نمنحها طوق النجاة والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير المالية الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش: "لن نقبل بوقف الحرب إذا طالبت به حماس ولن نمنحها طوق النجاة"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد الرئيس الإسرائيلى، أنه التقى اليوم مع مبعوث ترامب لشؤون المحتجزين.



استُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، فى قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، إثر قصف الاحتلال محيط متنزه "أرض المفتي" شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.



وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت خيمة تؤوى نازحين فى مدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين.



وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلًا في جباليا البلد شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بكثافة في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وقصف مدفعية الاحتلال جنوب حي الصبرة، وحي الزيتون.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة جوًا وبرًا وبحرًا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 45 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 100 ألف داخل قطاع غزة.