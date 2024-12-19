شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم ينخفض 200 جنيه.. شوف بقى بكام؟ والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 18-12-2024، حوالى 200 جنيه، وذلك على خلفية هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر إلى مستويات 3775 جنيهًا، ليصبح 30184 جنيها.

مصنعية الجنيه الذهب فى مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدى والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدى 250 جنيها ويتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات من 400 إلى 432 جنيها.

الجنيه الذهب فى مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعًا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بفعل الطلب الاستثمارى، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب فى مصر بجانب السبائك الذهب، ويتحدد سعره وفق تغيرات سعر الذهب عيار 21.