الامارات | قمة «فاشن فيوتشرز » تنطلق 6 فبراير المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية الرائدة في دبي، إطلاق النسخة الافتتاحية من قمّة «فاشن فيوتشرز دبي»، بالشراكة مع مجلّة «فوغ بيزنس»، في السادس من فبراير المقبل، بمشاركة أبرز قادة قطاع الأزياء الفاخرة والمبتكرين، بهدف تعزيز الحوار حول الاستدامة ضمن قطاع الأزياء.

وستنظم «فاشن فيوتشرز دبي» بالتزامن مع نسخة خريف وشتاء 2025-2026 من أسبوع دبي للموضة، من الأول إلى السادس من فبراير 2025.

وأكدت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، خديجة البستكي، أن التعاون على المستوى الدولي يلعب دوراً محورياً في رسم مستقبل التصميم المستدام، مشيرةً إلى أن تعزيز التواصل بين أبرز قادة القطاع من حول العالم والمبتكرين على مستوى المنطقة، يُعدّ من الركائز الأساسية لتسريع وتيرة التحوّل نحو بيئة مسؤولة ومستدامة ضمن قطاع الأزياء.